Messe et fête de fin d’année Eygalières 29 juin 2025 10:30

Bouches-du-Rhône

Messe et fête de fin d’année Dimanche 29 juin 2025 à partir de 10h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. 170 chemin du Mas des Péchiés Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-29 10:30:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Participez à la messe et fête de fin d’année de la paroisse à Eygalières, le dimanche 29 juin à partir de 10h30 !

Organisé par l’Ensemble Pastoral Notre Dame de Beauregard



Rejoignez-nous pour célébrer la fin d’année avec une journée festive !



Programme

10h30 Sainte Messe

11h30 Apéritif festif

12h30 Paella (inscription obligatoire et participation libre sur place)



Lieu 170 chemin du Mas des Péchiés, 13810 Eygalières .

170 chemin du Mas des Péchiés

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 49 77

English :

Take part in the parish’s end-of-year Mass and party in Eygalières on Sunday 29 June from 10.30am!

German :

Nehmen Sie am Sonntag, den 29. Juni ab 10:30 Uhr an der Messe und dem Jahresabschlussfest der Gemeinde in Eygalières teil!

Italiano :

Partecipate alla Messa e alla festa di fine anno della parrocchia di Eygalières domenica 29 giugno dalle 10.30!

Espanol :

Participe en la misa y la fiesta de fin de curso de la parroquia de Eygalières el domingo 29 de junio a partir de las 10.30 h

L’événement Messe et fête de fin d’année Eygalières a été mis à jour le 2025-06-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles