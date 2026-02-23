MESSE ET GOIG DELS OUS A NOTRE-DAME DU CHATEAU

Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 11:00:00

fin : 2026-04-06 15:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Ensemble chantons la tradition pascale les Goig dels Ous de la Farga à Lavall, de St.Jaumes al Campet.

Lundi de pâques 6 avril à l’ermitage Notre Dame du Château.

Programme détaillé disponible en mairie (ou à télécharger ci-dessous)

.

Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 22 06

English :

Together we sing the Easter tradition the Goig dels Ous from La Farga to Lavall, from St.Jaumes al Campet.

Easter Monday April 6 at the hermitage of Notre Dame du Château.

Detailed program available from the town hall (or download below)

L’événement MESSE ET GOIG DELS OUS A NOTRE-DAME DU CHATEAU Sorède a été mis à jour le 2026-02-23 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE