MESSE ET GOIG DELS OUS A NOTRE-DAME DU CHATEAU Sorède lundi 6 avril 2026.
Sorède Pyrénées-Orientales
Début : 2026-04-06 11:00:00
fin : 2026-04-06 15:00:00
Ensemble chantons la tradition pascale les Goig dels Ous de la Farga à Lavall, de St.Jaumes al Campet.
Lundi de pâques 6 avril à l’ermitage Notre Dame du Château.
Programme détaillé disponible en mairie (ou à télécharger ci-dessous)
.
Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 22 06
English :
Together we sing the Easter tradition the Goig dels Ous from La Farga to Lavall, from St.Jaumes al Campet.
Easter Monday April 6 at the hermitage of Notre Dame du Château.
Detailed program available from the town hall (or download below)
