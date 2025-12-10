Messe [Festival Taol Kurun] Église de Mellac Mellac
Messe [Festival Taol Kurun] Église de Mellac Mellac samedi 24 janvier 2026.
Messe [Festival Taol Kurun]
Église de Mellac Lieu-dit Le Bourg Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 18:30:00
fin : 2026-01-24 19:30:00
Date(s) :
2026-01-24
Avec cantiques en breton. .
Église de Mellac Lieu-dit Le Bourg Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48
