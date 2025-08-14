MESSE GARDIANNE Mauguio
MESSE GARDIANNE Mauguio jeudi 14 août 2025.
MESSE GARDIANNE
173 Avenue Grassion Cibrand Mauguio Hérault
Début : 2025-08-14
fin : 2025-08-14
2025-08-14
Messe gardianne avec bénédiction des chevaux !
Sur le parvis de l’Eglise St Jean de Malte. Roussataio défilé de juments et poulains en liberté de pure race Camargue encadré par des gardians en tenue traditionnelle.
Dès 19h à l’Eglise St Jean de Malte.
Renseignements 04 67 50 51 15 .
