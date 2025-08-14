MESSE GARDIANNE Mauguio

MESSE GARDIANNE Mauguio jeudi 14 août 2025.

MESSE GARDIANNE

173 Avenue Grassion Cibrand Mauguio Hérault

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Messe gardianne avec bénédiction des chevaux !

Sur le parvis de l’Eglise St Jean de Malte. Roussataio défilé de juments et poulains en liberté de pure race Camargue encadré par des gardians en tenue traditionnelle.

Dès 19h à l’Eglise St Jean de Malte.

Renseignements 04 67 50 51 15 .

173 Avenue Grassion Cibrand Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15

English :

Gardianne mass with blessing of the horses!

German :

Gardianne-Messe mit Pferdesegnung!

Italiano :

Messa di gardianne con benedizione dei cavalli!

Espanol :

¡misa gardianne con bendición de los caballos!

