Informations pratiques

Morcenx-la-Nouvelle

Messe « Notre Dame des Douleurs »

Fontaine Notre Dame des Sept Douleurs Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Messe du dimanche 20 septembre 2026, à 10h30 à la chapelle Notre Dame des Sept Douleurs à Garrosse, suivie de la procession à la fontaine « Notre Dame des Douleurs.

À l’issue de la célébration, le verre de l’amitié sera offert par la paroisse.

Organisé par la Paroisse Saint-Joseph du Brassenx.

Messe du dimanche 20 septembre 2026, à 10h30 à la chapelle Notre Dame des Sept Douleurs à Garrosse, suivie de la procession à la fontaine « Notre Dame des Douleurs ».

À l’issue de la célébration, le verre de l’amitié sera offert par la paroisse.

Organisé par la Paroisse Saint-Joseph du Brassenx et les Amis de la Fontaine. .

Fontaine Notre Dame des Sept Douleurs Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 83 64 stjobrassenx@diocese40.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Messe « Notre Dame des Douleurs »

Mass on Sunday, September 20, 2026, at 10:30 a.m. at the Chapel of Our Lady of the Seven Sorrows in Garrosse, followed by a procession to the « Our Lady of Sorrows » fountain.

%C0 After the celebration, the parish will offer a toast of friendship.

Organized by the Saint-Joseph Parish of Brassenx.

L’événement Messe « Notre Dame des Douleurs » Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Morcenx