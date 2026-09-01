Messe « Notre Dame des Douleurs » Morcenx-la-Nouvelle
dimanche 20 septembre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle
Informations pratiques
Morcenx-la-Nouvelle
Messe « Notre Dame des Douleurs »
Fontaine Notre Dame des Sept Douleurs Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Messe du dimanche 20 septembre 2026, à 10h30 à la chapelle Notre Dame des Sept Douleurs à Garrosse, suivie de la procession à la fontaine « Notre Dame des Douleurs.
À l’issue de la célébration, le verre de l’amitié sera offert par la paroisse.
Organisé par la Paroisse Saint-Joseph du Brassenx.
Messe du dimanche 20 septembre 2026, à 10h30 à la chapelle Notre Dame des Sept Douleurs à Garrosse, suivie de la procession à la fontaine « Notre Dame des Douleurs ».
À l’issue de la célébration, le verre de l’amitié sera offert par la paroisse.
Organisé par la Paroisse Saint-Joseph du Brassenx et les Amis de la Fontaine. .
Fontaine Notre Dame des Sept Douleurs Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 83 64 stjobrassenx@diocese40.fr
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English : Messe « Notre Dame des Douleurs »
Mass on Sunday, September 20, 2026, at 10:30 a.m. at the Chapel of Our Lady of the Seven Sorrows in Garrosse, followed by a procession to the « Our Lady of Sorrows » fountain.
%C0 After the celebration, the parish will offer a toast of friendship.
Organized by the Saint-Joseph Parish of Brassenx.
L’événement Messe « Notre Dame des Douleurs » Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Morcenx
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