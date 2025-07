Messe pour une planète fragile – G.Hazebrouck & Choeur Angers Nantes Opéra – Oratorio – Festival Aux heures d’été Nantes

Messe pour une planète fragile – G.Hazebrouck & Choeur Angers Nantes Opéra – Oratorio – Festival Aux heures d’été Nantes dimanche 13 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-13 11:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Concert; Cette messe singulière donne voix à la beauté du monde autant qu’à sa fragilité, dans un langage accessible et bouleversant, inspiré du poème de la poétesse sud-africaine Antjie Krog. Interprétée par une centaine de choristes — un chœur de jeunes, le chœur de femmes de la Bottière et l’exigeant chœur professionnel d’Angers Nantes Opéra — cette création mêle force spirituelle et urgence participative écologique. Une expérience artistique et une réflexion commune sur notre présent et notre avenir, portée par le compositeur nantais Guillaume Hazebrouck et le metteur en scène Guillaume Gatteau. Guillaume Hazebrouck : composition et direction artistiqueAntjie Krog : texteRémi Durupt : direction musicaleGuillaume Gatteau : mise en scèneNayel Hóxò : soliste • Florencia Machado : solisteChœur Angers Nantes Opéra – Direction : Xavier RibesPetit chœur Nantais – Direction : Philippe JeanChœurs de collèges – Direction Valentin Leroux & Eva GuerlaisEnsemble Frasques Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été

Breil – Barberie Nantes 44100