MESSE SOLENNELLE DE JEAN LANGLAIS Place Saint-Sernin Toulouse

Place Saint-Sernin BASILIQUE SAINT-SERNIN Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-07-26 15:30:00

fin : 2025-07-26 16:30:00

2025-07-26

Un concert de chefs-d’œuvre choraux français et anglais interpreté par la Chorale All Saints, en tournée à Toulouse !

Rejoignez la chorale All Saints de Fulham pour un programme varié de classiques choraux modernes et anciens dans le cadre exceptionnel de la basilique Saint-Sernin. Le concert est centré sur la messe épique pour chœur et orgue du compositeur français Jean Langlais, ainsi que sur des œuvres célèbres des compositeurs anglais Thomas Tallis et Orlando Gibbons.

La chorale All Saints de Fulham (Londres) est une chorale d’église anglicane composée de 25 chanteurs. Elle interprète un large éventail de musiques, du répertoire de cathédrale bien connu aux musiques plus insolites des œuvres baroques sud-américaines marquantes aux danses chorales sud-africaines, en passant par les nouvelles commandes de compositeurs contemporains. .

Place Saint-Sernin BASILIQUE SAINT-SERNIN Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

A concert of French and English choral masterpieces performed by the All Saints Choir, on tour in Toulouse!

German :

Ein Konzert mit französischen und englischen Chormeisterwerken, vorgetragen vom All Saints Choir, auf Tournee in Toulouse!

Italiano :

Un concerto di capolavori corali francesi e inglesi eseguiti dal Coro All Saints, in tournée a Tolosa!

Espanol :

Un concierto de obras maestras corales francesas e inglesas interpretadas por el Coro de Todos los Santos, ¡de gira por Toulouse!

