Messes de Noël à Fontvieille

Mercredi 24 décembre 2025 à partir de 23h30.

Veillée + messe avec le pastrage.

Jeudi 25 décembre 2025 à partir de 11h.

Messe. Eglise St Pierre Es Liens Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-24 11:00:00

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-25

La Messe de Minuit la veille de Noël et la Messe du 25 Décembre

Le 24 Décembre à 23h30: Minuit la veille de Noël: célébration de l’office religieux en l’église

Saint Pierre Es Liens avec messe traditionnelle provençale avec le pastrage



Le 25 Décembre à 11h: Messe .

Eglise St Pierre Es Liens Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49 fontvieille@alpillesenprovence.com

English :

Midnight Mass on Christmas Eve and Mass on 25 December

