Messes de Noël à Fontvieille
Mercredi 24 décembre 2025 à partir de 23h30.
Veillée + messe avec le pastrage.
Jeudi 25 décembre 2025 à partir de 11h.
Messe. Eglise St Pierre Es Liens Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-24 11:00:00
fin : 2025-12-25
2025-12-24 2025-12-25
La Messe de Minuit la veille de Noël et la Messe du 25 Décembre
Le 24 Décembre à 23h30: Minuit la veille de Noël: célébration de l’office religieux en l’église
Saint Pierre Es Liens avec messe traditionnelle provençale avec le pastrage
Le 25 Décembre à 11h: Messe .
Eglise St Pierre Es Liens Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49 fontvieille@alpillesenprovence.com
English :
Midnight Mass on Christmas Eve and Mass on 25 December
