Messes et chants de Noël Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Jonzac

Messes et chants de Noël

Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Place de l’église Jonzac Charente-Maritime

Spectacle de noël de la paroisse à 17h00 Chants de Noël suivi d’un moment de partage autour des boissons chaudes traditionnelles de l’hiver.

Mercredi 24 décembre messe à 18h00 et à 23h00 à l’église de Jonzac.

Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Place de l’église Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 52 17 13 86 paroissedejonzac@gmail.com

English :

Parish Christmas show at 5:00 pm: Christmas carols followed by a moment of sharing over traditional winter hot drinks.

Wednesday December 24 mass at 6pm and 11pm at Jonzac church.

German :

Weihnachtsaufführung der Gemeinde um 17:00 Uhr: Weihnachtslieder, gefolgt von einem Moment des Austauschs bei traditionellen warmen Wintergetränken.

Mittwoch, 24. Dezember: Gottesdienst um 18.00 Uhr und um 23.00 Uhr in der Kirche von Jonzac.

Italiano :

Spettacolo natalizio parrocchiale alle 17.00: canti natalizi seguiti da un momento di condivisione con le tradizionali bevande calde invernali.

Mercoledì 24 dicembre: Messa alle 18.00 e alle 23.00 nella chiesa di Jonzac.

Espanol :

Espectáculo parroquial de Navidad a las 17:00 h: villancicos seguidos de un momento de convivencia con bebidas calientes tradicionales de invierno.

Miércoles 24 de diciembre: misa a las 18:00 y a las 23:00 en la iglesia de Jonzac.

