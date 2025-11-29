Messes Noël

TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-24

Mercredi 24 décembre.

19h30 Veillée de Noël avec les enfants du catéchisme.

20h Messe.

Jeudi 25 décembre.

11h00 Messe du jour de Noël.

.

TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 37 08 51

English :

Wednesday, December 24th.

7:30pm Christmas Eve with catechism children.

8pm Mass.

Thursday, December 25.

11h00 Christmas Day Mass.

L’événement Messes Noël Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2025-11-27 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65