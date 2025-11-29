Messes Noël Trie-sur-Baïse
Messes Noël Trie-sur-Baïse mercredi 24 décembre 2025.
Mercredi 24 décembre.
19h30 Veillée de Noël avec les enfants du catéchisme.
20h Messe.
Jeudi 25 décembre.
11h00 Messe du jour de Noël.
English :
Wednesday, December 24th.
7:30pm Christmas Eve with catechism children.
8pm Mass.
Thursday, December 25.
11h00 Christmas Day Mass.
