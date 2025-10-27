Messmer : 13Hz Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 20:00 –

Gratuit : non 48 € à 67 € 48 € à 67 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/messmer-13-hz.html Tout public

Hypnose Après de multiples tournées à succès et plus de 2 millions de billets vendus, Messmer, connu et reconnu comme le Maître mondial de l’hypnose, repart sur les routes avec son spectacle « 13Hz ».Il vous invite à plonger dans son univers mystérieux et hilarant, où la frontière entre la réalité et l’illusion disparaît, guidant vos pensées vers des territoires inexplorés.Avec son charisme incomparable et son talent hors norme, Messmer vous emmène au cœur de vos pensées les plus profondes et vous entraîne dans un jeu subtil d’ondes cérébrales à 13Hz.Le Fascinateur vous transporte vers un état de conscience unique, où volonté et contrôle prennent une toute nouvelle dimension. Osez vivre l’expérience Messmer : là où la maîtrise de soi rencontre la fascination. Représentation dans le grand auditorium :samedi 11 avril 2026 à 16h et à 20h

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00