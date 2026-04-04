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MESSMER – 13Hz – MESSMER – 13Hz (2027) ZENITH EUROPE STRASBOURG Eckbolsheim

MESSMER – 13Hz – MESSMER – 13Hz (2027) ZENITH EUROPE STRASBOURG Eckbolsheim

MESSMER – 13Hz – MESSMER – 13Hz (2027) ZENITH EUROPE STRASBOURG Eckbolsheim jeudi 18 février 2027.

Lieu : ZENITH EUROPE STRASBOURG

Adresse : 1 Allée du Zénith

Ville : 67201 Eckbolsheim

Département : 67

Début : 2027-02-18

Fin : 2027-02-18

Heure de début : 20:00

MESSMER – 13Hz – MESSMER – 13Hz (2027) Début : 2027-02-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH EUROPE STRASBOURG 1 Allée du Zénith 67201 Eckbolsheim 67

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