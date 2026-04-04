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MESSMER – 13Hz VENDESPACE Mouilleron Le Captif

MESSMER – 13Hz VENDESPACE Mouilleron Le Captif

MESSMER – 13Hz VENDESPACE Mouilleron Le Captif mardi 20 avril 2027.

Lieu : VENDESPACE

Adresse : PARC DU BEAUPUY

Ville : 85000 Mouilleron Le Captif

Département : 85

Début : 2027-04-20

Fin : 2027-04-20

Heure de début : 20:00

MESSMER – 13Hz Début : 2027-04-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

VENDESPACE PARC DU BEAUPUY 85000 Mouilleron Le Captif 85

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