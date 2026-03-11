Messmer Brest Arena Brest

Messmer

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Après de multiples tournées à succès et plus de 2 millions de billets vendus, il est connu et reconnu comme le Maître Mondial de l’Hypnose et revient avec un tout nouveau spectacle.

Dans 13Hz, il vous invite à entrer dans son mystérieux et hilarant univers où la frontière entre la réalité et l’illusion s’efface, pour diriger vos pensées vers des territoires inconnus.

Avec sa présence charismatique inégalée et son talent exceptionnel, le recordman en hypnose collective avec 1066 personnes hypnotisées en moins de 5 minutes, vous plonge au cœur de vos pensées les plus profondes avant de vous guider à travers un jeu subtil d’ondes cérébrales à 13Hz.

Le fascinateur vous entraîne vers un état de conscience unique où la volonté et le contrôle de nos vies prennent une nouvelle dimension. Osez découvrir l’expérience Messmer, où la maîtrise de soi et la fascination se rencontrent.

Osez découvrir l’expérience Messmer, où la maîtrise de soi et la fascination se rencontrent.

Informations pratiques

Réservation recommandée.

Placement assis, numéroté.

Les portes de Brest Arena ouvrent en général 1h à 1h30 avant le début du spectacle.

Plus d’informations seront ajoutées sur le site de l’Arena J-2 du spectacle. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

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English : Messmer

L’événement Messmer Brest a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue