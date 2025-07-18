Messmer Le Forum Le Mans

Messmer

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 48 – 48 – 67 EUR

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

L’hypnotiseur Messmer de retour au Mans, au Forum !

Après de multiples tournées à succès et plus de 2 millions de billets vendus, Messmer, connu et reconnu comme le Maître Mondial de l’Hypnose revient avec un tout nouveau spectacle.

Dans 13Hz, Messmer vous invite à entrer dans son mystérieux et hilarant univers où la frontière entre la réalité et l’illusion s’efface, pour diriger vos pensées vers des territoires inconnus.

Avec sa présence charismatique inégalée et son talent exceptionnel, le recordman en hypnose collective avec 1066 personnes hypnotisées en moins de 5 minutes, vous plonge au cœur de vos pensées les plus profondes avant de vous guider à travers un jeu subtil d’ondes cérébrales à 13Hz.

Le fascinateur vous entraîne vers un état de conscience unique où la volonté et le contrôle de nos vies prennent une nouvelle dimension. Osez découvrir l’expérience Messmer, où la maîtrise de soi et la fascination se rencontrent.

Placement assis numéroté. .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

Hypnotist Messmer returns to Le Mans, at the Forum!

Der Hypnotiseur Messmer wieder in Le Mans im Forum!

L’ipnotista Messmer torna a Le Mans, al Forum!

El hipnotizador Messmer vuelve a Le Mans, ¡al Forum!

