MESSTI 2025 – Weiterswiller, 7 juin 2025 19:00, Weiterswiller.

Bas-Rhin

MESSTI 2025 Salle polyvalente Route de Weinbourg Weiterswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-06-07 19:00:00

fin : 2025-06-09 22:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Soirée dansante à la salle polyvalente de Weiterswiller animée par l’orchestre ROSYSTAR !

Petite restauration et buvette.

Le Dimanche 8 Juin à 14h30 cavalcade dans tout le village, verre de l’amitié devant la Mairie, vers 16h30 soirée dansante avec l’orchestre les DOMINO’S, entrée gratuite, chapeau, petite restauration, nombreux manèges sur le parking de la salle polyvalente.

Lundi 9 Juin, vers 16h après-midi dansante avec les DOMINO’S, entrée gratuite, chapeau. .

Salle polyvalente Route de Weinbourg

Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 14 96 20 92 d.morque@wanadoo.fr

English :

Dance party at the Weiterswiller multi-purpose hall, hosted by the ROSYSTAR band!

Snacks and refreshments.

German :

Tanzabend in der Mehrzweckhalle von Weiterswiller, der vom Orchester ROSYSTAR moderiert wird!

Kleine Speisen und Getränke.

Italiano :

Festa da ballo presso la sala polivalente Weiterswiller con la band ROSYSTAR!

Spuntini e rinfreschi.

Espanol :

Fiesta de baile en la sala polivalente de Weiterswiller con la banda ROSYSTAR

Aperitivos y refrescos.

L’événement MESSTI 2025 Weiterswiller a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre