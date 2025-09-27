Messti cortège de chars, après-midi dansante Hattmatt
Messti cortège de chars, après-midi dansante Hattmatt samedi 27 septembre 2025.
Messti cortège de chars, après-midi dansante
Village Hattmatt Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-09-27
fin : 2025-09-29
Date(s) :
2025-09-27
Samedi 27/09 à partir de 19 h 30 salle polyvalente soirée DJ’s Night organisée par la Société Sportive de Hattmatt.
Dimanche 28/09 à partir de 14 h 30 Parade de chars dans les rues du village
à partir de 16 h. Après-midi dansante à la salle polyvalente organisée par le Comité des Fêtes de Hattmatt animée par l’orchestre DOMINOS petite restauration.
Lundi 29/09 à partir de 18 h. Soirée harengs marinés (ou repas substitution) à la salle polyvalente organisée par l’Association Eté Foot animée par l’orchestre ZINSELTALER .
Village Hattmatt 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 00 34 mairie@hattmatt.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Messti cortège de chars, après-midi dansante Hattmatt a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme de Saverne et sa région