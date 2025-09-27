Messti cortège de chars, après-midi dansante Hattmatt

Messti cortège de chars, après-midi dansante Hattmatt samedi 27 septembre 2025.

Messti cortège de chars, après-midi dansante

Village Hattmatt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-09-27

fin : 2025-09-29

Date(s) :

2025-09-27

Samedi 27/09 à partir de 19 h 30 salle polyvalente soirée DJ’s Night organisée par la Société Sportive de Hattmatt.

Dimanche 28/09 à partir de 14 h 30 Parade de chars dans les rues du village

à partir de 16 h. Après-midi dansante à la salle polyvalente organisée par le Comité des Fêtes de Hattmatt animée par l’orchestre DOMINOS petite restauration.

Lundi 29/09 à partir de 18 h. Soirée harengs marinés (ou repas substitution) à la salle polyvalente organisée par l’Association Eté Foot animée par l’orchestre ZINSELTALER .

Village Hattmatt 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 00 34 mairie@hattmatt.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Messti cortège de chars, après-midi dansante Hattmatt a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme de Saverne et sa région