Messti Munchhausen

Messti Munchhausen samedi 6 septembre 2025.

Messti

route du Rhin Munchhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-09-06

fin : 2025-09-09

Date(s) :

2025-09-06

Quatre jours de fête à l’occasion de la Kirwe avec attractions foraines. Pour cette édition 2025 et à l’occasion de son 95ème anniversaire le CSPM vous propose, samedi dès 18h une assiette de fromages affinés à déguster avec une belle sélection de vins en harmonie avec les fromages, une Salade mixte strasbourgeoise, des knacks et des tartes maison, le tout servi dans une ambiance musicale festive et dansante animée par l’orchestre Santa Lucia.

route du Rhin Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 83 72 christian.meichel@orange.fr

English :

Four days of Kirwe festivities with fairground attractions. For this 2025 edition, and to celebrate its 95th anniversary, the CSPM will be offering, from 6pm on Saturday, a plate of mature cheeses to be enjoyed with a fine selection of wines in harmony with the cheeses, a mixed Strasbourg salad, knacks and homemade tarts, all served in a festive and danceable musical atmosphere led by the Santa Lucia orchestra.

German :

Vier Tage lang wird anlässlich der Kirwe mit Schaustellerattraktionen gefeiert. Anlässlich seines 95-jährigen Bestehens bietet das CSPM am Samstag ab 18 Uhr einen Käseteller mit einer Auswahl an Weinen, die mit dem Käse harmonieren, einen gemischten Salat aus Straßburg, Knacks und hausgemachte Kuchen.

Italiano :

Quattro giorni di festa al Kirwe con attrazioni da fiera. Per celebrare il suo 95° anniversario nel 2025, il CSPM servirà un piatto di formaggi stagionati sabato dalle 18.00, insieme a una raffinata selezione di vini da abbinare ai formaggi, un’insalata mista di Strasburgo, stuzzichini e crostate fatte in casa, il tutto servito in un’atmosfera musicale festosa con balli dell’orchestra Santa Lucia.

Espanol :

Cuatro días de fiesta en el Kirwe con atracciones de feria. Para celebrar su 95 aniversario en 2025, la CSPM servirá el sábado a partir de las 18:00 horas un plato de quesos curados, acompañado de una buena selección de vinos para acompañar los quesos, una ensalada mixta de Estrasburgo, knacks y tartas caseras, todo ello servido en un ambiente musical festivo con baile a cargo de la orquesta Santa Lucía.

L’événement Messti Munchhausen a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg