Messti Quatzenheim

Messti Quatzenheim samedi 4 octobre 2025.

Messti

rue de l’école Quatzenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-04 16:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-05

Participez au traditionnel messti de Quatzenheim.

Le traditionnel Messti de Quatzenheim vous accueille avec son folklore, ses habitants en costume et son célèbre défilé de chars.

Au programme de ce week-end

– samedi à partir de 19h30 soirée dansante avec moules frites ou jambon (sur réservation) avec l’orchestre TOP 60.

– dimanche à partir de 10h30 vin d’honneur offert par la commune, défilé des associations avec vieux tracteurs et voitures anciennes. Soirée tartes flambées, pizzas et harengs marinés à la salle des fêtes.

Attractions foraines tout au long du week-end. 0 .

rue de l’école Quatzenheim 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 12 84 jlsconception@wanadoo.fr

English :

Participate in the traditional messti of Quatzenheim.

German :

Nehmen Sie am traditionellen Quatzenheimer Messti teil.

Italiano :

Partecipate al tradizionale messti di Quatzenheim.

Espanol :

Participe en el tradicional messti de Quatzenheim.

L’événement Messti Quatzenheim a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg