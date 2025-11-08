Messti Westhoffen

Messti Westhoffen samedi 8 novembre 2025.

Messti

route de Molsheim Westhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 19:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

Le Messti de Westhoffen aura lieu les samedi 8 et dimanche 9 novembre 2025, à la salle les Cerisiers.

Au programme

Samedi 8 novembre à partir de 19h, Bal des conscrits animé par Les Schatzi

Buvette et petite restauration sur place.

Dimanche 9 novembre à 14h défilé des conscrits. A 15h après-midi dansante animée par Top 60.

Buvette, tartes flambées et petite restauration sur place.

Mais aussi manèges pour les petits et grands et exposition de fruits

Entrée gratuite. 0 .

route de Molsheim Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 38 21 cawes@outlook.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Messti Westhoffen a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble