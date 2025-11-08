Messti Westhoffen
Le Messti de Westhoffen aura lieu les samedi 8 et dimanche 9 novembre 2025, à la salle les Cerisiers.
Au programme
Samedi 8 novembre à partir de 19h, Bal des conscrits animé par Les Schatzi
Buvette et petite restauration sur place.
Dimanche 9 novembre à 14h défilé des conscrits. A 15h après-midi dansante animée par Top 60.
Buvette, tartes flambées et petite restauration sur place.
Mais aussi manèges pour les petits et grands et exposition de fruits
Entrée gratuite. 0 .
route de Molsheim Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 38 21 cawes@outlook.fr
