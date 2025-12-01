Mest-i Ask Film Turc Cinéma Olympia Pontarlier

Mest-i Ask Film Turc Cinéma Olympia Pontarlier vendredi 12 décembre 2025.

Mest-i Ask Film Turc

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

Début : 2025-12-12 20:40:00
fin : 2025-12-13 22:50:00

2025-12-12 2025-12-13

Votre Cinéma Olympia Pontarlier vous propose de découvrir le film Turc Mest-i Ask en VOST.

Le film est un biopic dont voici le Résumé
Sems-i Tebrizi, l’ami proche de Mevlana, disparaît sans laisser de traces. Sa disparition mystérieuse inquiète beaucoup Mevlana et son entourage. Sems a-t-il été victime d’un accident ou s’est-il retiré dans la solitude ?   .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cine.olympia@orange.fr

