Mest-i Ask Film Turc Cinéma Olympia Pontarlier

Mest-i Ask Film Turc
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Début : 2025-12-12 20:40:00
fin : 2025-12-13 22:50:00
2025-12-12 2025-12-13
Votre Cinéma Olympia Pontarlier vous propose de découvrir le film Turc Mest-i Ask en VOST.
Le film est un biopic dont voici le Résumé
Sems-i Tebrizi, l’ami proche de Mevlana, disparaît sans laisser de traces. Sa disparition mystérieuse inquiète beaucoup Mevlana et son entourage. Sems a-t-il été victime d’un accident ou s’est-il retiré dans la solitude ? .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
