Mestade se décarcasse !

Siège du rugby Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Mestade se décarcasse !

Barbecue dansant, repas carcasses au siège du rugby d’aire sur l’Adour.

Tarif: 15e sur résa à l ‘Office de Tourisme d’Aire .

Siège du rugby Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mestade se décarcasse !

L’événement Mestade se décarcasse ! Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-01-15 par Tourisme Aire Eugénie