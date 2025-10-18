CLEMENT BLOUIN – CLEMENT BLOUIN MAGICIEN C EST PAS UN – SALLE FREDERIC MISTRAL Chateauneuf Le Rouge

CLEMENT BLOUIN – CLEMENT BLOUIN MAGICIEN C EST PAS UN Début : 2025-11-30 à 17:00. Tarif : – euros.

Clément Blouin n’est pas juste un excellent magicien, il est aussi très drôle !Pour preuve, en 2022, il est le coup de cœur de l’émission « Les comiques préférés des français » diffusée sur France 2 dans laquelle il fait deux apparitions.Clément enchaîne avec un festival d’Avignon sold-out puis une tournée dans toute la France. On le retrouve également dans l’émission « Cabaret » présenté par Stéphane Bern sur France 2.MAGICIEN « C’est pas un métier… » est son premier spectacle, coécrit et mis en scène par Thomas Caruso Aragona. Trempé d’humour et de réparties, il raconte avec énergie sa vie de magicien, ses débuts, ses copines et ses rivaux, son arrivée à Paris, ses expériences de GO au Club Med.Il joue avec les réactions du public pour que la magie soit au service de l’humour. Gentiment provocateur, il bouscule son public mais sans jamais le ridiculiser et l’entraîne de numéro en numéro.

SALLE FREDERIC MISTRAL MONTEE DE L’EGLISE 13790 Chateauneuf Le Rouge 13