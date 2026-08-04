Mesurer le temps qui passe Conférence suivie d’un échange avec François Jarrige Espace de la Brenne Sombernon

Informations pratiques

Sombernon

Mesurer le temps qui passe Conférence suivie d’un échange avec François Jarrige

Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Quels ont été les facteurs d’accélération et de mutation spatio-temporelle depuis le XVIIIe siècle dans nos sociétés ?

En s’appuyant sur des exemples concrets, cette présentation nous amènera à questionner l’émergence d’un nouveau rapport au temps, articulé à sa mesure de plus en plus précise et à l’idée de progrès.

François Jarrige est historien, enseignant-chercheur à l’université de Bourgogne à Dijon, et auteur récemment de Verts de rage ! Deux siècles de luttes environnementales en France (Editions Le détour, 2026).

Accès libre et gratuit.

Conférence proposée par le réseau de bibliothèques Ouche et Montagne dans le cadre du festival Coup de contes organisé par la Médiathèque Côte d’or. .

Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté biblio.reseau@ouche-montagne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mesurer le temps qui passe Conférence suivie d’un échange avec François Jarrige

L’événement Mesurer le temps qui passe Conférence suivie d’un échange avec François Jarrige Sombernon a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Ouche et Montagne