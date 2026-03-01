Met Opera au Cinéma Lumière à Nogent-sur-Seine

1 avenue Pasteur Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 17:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Samedi 21 Mars 2026 à 17h

Met Opéra “Tristan et Isolde”

Opéra au cinéma, en direct de New-York !

Synopsis Tristan et Isolde sont épris l’un de l’autre. Or, Isolde doit épouser le roi de Cornouailles. Pensant boire une potion mortelle, ils avalent en réalité un puissant philtre d’amour concocté par Brangäne et qui attise la flamme déjà vive de leur passion.

Programmation complète en cliquant ici

Durée 5h12 Opéra en 3 actes, en allemand sous-titré en français (2 entractes). 20 .

1 avenue Pasteur Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 09 29 cinemalumiere@yahoo.fr

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English :

L’événement Met Opera au Cinéma Lumière à Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise