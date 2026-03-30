Met Opera au Cinéma Lumière à Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine
Met Opera au Cinéma Lumière à Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine samedi 30 mai 2026.
Met Opera au Cinéma Lumière à Nogent-sur-Seine
1 avenue Pasteur Nogent-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:55:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Samedi 30 Mai 2026 à 18h55
Met Opéra Opéra au cinéma, en direct de New-York !
La saison s’achève avec le premier Opéra de la compositrice américaine Gabriela Lena Frank
Durée 2h08 .
1 avenue Pasteur Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 09 29 cinemalumiere@yahoo.fr
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English :
L’événement Met Opera au Cinéma Lumière à Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise
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