Méta Bike Festival Métabief

Méta Bike Festival

7 Place Xavier Authier Métabief Doubs

Organisé par Eyja Sport et Gaby Sport (Sport 2000).

Salon du vélo. Venez découvrir, tester, acheter, tous types de vélo route, gravel, XC, trail, enduro, DH et e-bike.

Au programme ?

Présence de marques et nouveautés 2026 (vélos, textiles…), tests de vélos gratuits, sorties en vélo encadrées avec MCF, vente de vélos neuf, occasion et précommande, atelier de réparation et entretien des vélos. Buvette, restauration et musique sur place.

Tout acteur concerné par la pratique du vélo dans le secteur peut se rapprocher des organisateurs pour participer à cet événement ! .

7 Place Xavier Authier Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 43 37 gabysport@hotmail.fr

