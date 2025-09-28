Méta-Hip-Hop Le Temps des cerises Issy-les-Moulineaux

Méta-Hip-Hop Le Temps des cerises Issy-les-Moulineaux dimanche 28 septembre 2025.

Méta-Hip-Hop Dimanche 28 septembre, 14h30 Le Temps des cerises Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-28T14:30:00 – 2025-09-28T17:30:00

Fin : 2025-09-28T14:30:00 – 2025-09-28T17:30:00

Méta-Hip-Hop s’appuie sur deux pionniers dans leur domaine : Hamid Ben Mahi qui appartient à la première génération de danseur Hip-Hop en France et Serge de Laubier qui est un des fondateurs de la musique visuelle. Méta-Hip-Hop propose une battle entre Hamid Ben Mahi et 4 danseurs virtuels manipulés en direct par Serge de Laubier avec son Méta-Instrument.

Vidéo Méta-Hip-Hop

Le Temps des cerises 90-98 promenade du Verger 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France [{« data »: {« author »: « PUCE MUSE », « cache_age »: 86400, « description »: « Nouvelle cru00e9ation de PUCE MUSE, Meu0301ta Hip-Hop est un jeu de vertige entre danseur reu0301el et virtuel, entre son et images en mouvement. Totalement innovant et profondeu0301ment eu0301mouvant, le projet su2019appuie sur deux artistes pionniers dans leur domaine : Hamid Ben Mahi qui appartient au0300 la premieu0300re geu0301neu0301ration de danseurs hip-hop en France et Serge de Laubier qui est un des fondateurs de la musique visuelle.nnMu00e9ta-Hip-Hop utilise des logiciels deu0301dieu0301s deu0301veloppeu0301s par PUCE MUSE et fruit de plusieurs anneu0301es de recherche. Meu0301ta Hip-Hop propose une battle entre Hamid Ben Mahi et 4 danseurs virtuels manipuleu0301s en direct par Serge de Laubier avec son Meu0301ta-Instrument Nu00b04. », « type »: « video », « title »: « Mu00e9ta-Hip-Hop », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Eg1vodwBgKU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Eg1vodwBgKU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCVMF9yslvofZ80LmFRo1nzw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=Eg1vodwBgKU »}]

Été numérique

© PUCE MUSE