Méta night Front de neige Métabief dimanche 8 février 2026.
Front de neige 8 Place Xavier Authier Métabief Doubs
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-08 17:30:00
fin : 2026-02-08 20:00:00
2026-02-08
Co-organisé par le Ski-club Mont d’Or et la Station de Métabief Montagne du Jura, Ski en nocturne et luge sur rail, avec petite restauration, DJ et animation.
