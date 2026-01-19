Méta night Front de neige Métabief

Méta night Front de neige Métabief dimanche 8 février 2026.

Front de neige 8 Place Xavier Authier Métabief Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-02-08 17:30:00
fin : 2026-02-08 20:00:00

2026-02-08

Co-organisé par le Ski-club Mont d’Or et la Station de Métabief Montagne du Jura, Ski en nocturne et luge sur rail, avec petite restauration, DJ et animation.
Plus d’informations à venir   .

Front de neige 8 Place Xavier Authier Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

English : Méta night

