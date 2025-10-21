META QUEST 2 RÉALITÉ VIRTUELLE MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses

META QUEST 2 RÉALITÉ VIRTUELLE MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses mardi 21 octobre 2025.

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Libération Seysses Haute-Garonne

Début : 2025-10-21 10:00:00
2025-10-21

inscrivez- vous et venez découvrir la réalité virtuelle.
En solo, entre amis ou en famille, venez tester la réalité virtuelle à la médiathèque !   .

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Libération Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63  culture@mairie-seysses.fr

English :

sign up and discover virtual reality.

German :

melden Sie sich an und entdecken Sie die virtuelle Realität.

Italiano :

registratevi ora e scoprite la realtà virtuale.

Espanol :

regístrese ahora y descubra la realidad virtual.

