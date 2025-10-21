META QUEST 2 RÉALITÉ VIRTUELLE MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses
META QUEST 2 RÉALITÉ VIRTUELLE
MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Libération Seysses Haute-Garonne
Début : 2025-10-21 10:00:00
fin : 2025-10-21
2025-10-21
inscrivez- vous et venez découvrir la réalité virtuelle.
En solo, entre amis ou en famille, venez tester la réalité virtuelle à la médiathèque ! .
MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Libération Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr
English :
sign up and discover virtual reality.
German :
melden Sie sich an und entdecken Sie die virtuelle Realität.
Italiano :
registratevi ora e scoprite la realtà virtuale.
Espanol :
regístrese ahora y descubra la realidad virtual.
