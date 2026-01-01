Méta snow trail Métabief
Méta snow trail Métabief samedi 10 janvier 2026.
Méta snow trail
Pied de piste Métabief Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 15:00:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Amateurs de trails, de paysages enneigés et de défis sportifs, troquez vos skis contre vos baskets !
Au programme
Méta Kid’s Mini course à obstacle sur neige au pied des pistes.
2 Trails de 10 & 16km à la Station de Métabief au coucher du Soleil ! .
Pied de piste Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Méta snow trail
