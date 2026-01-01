Méta snow trail Métabief

Méta snow trail

Pied de piste Métabief Doubs

Début : 2026-01-10 15:00:00

fin : 2026-01-10

Amateurs de trails, de paysages enneigés et de défis sportifs, troquez vos skis contre vos baskets !

Au programme

Méta Kid’s Mini course à obstacle sur neige au pied des pistes.

2 Trails de 10 & 16km à la Station de Métabief au coucher du Soleil ! .

Pied de piste Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

