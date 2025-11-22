METAH – L’AFFRANCHI Marseille

METAH Début : 2025-11-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Champions du monde de beatbox, BERYWAM repoussent les limites du beatbox avec une énergie scénique hors normes. Après avoir conquis les scènes du monde entier avec leur virtuosité et leur sens du show, les quatre phénomènes reviennent en force avec leur nouveau projet : MAZE.Ils vous donnent rendez-vous le 5 Décembre à l’Affranchi (Marseille) : un show inédit pour marquer leur grand retour sur scène. Le crew revient plus affûté que jamais avec des morceaux inédits et un show entièrement renouvelé.BERYWAM, c’est bien plus qu’un groupe, c’est une vrai expérience live à ne pas manquer !*Adhésion Annuelle 2€Une carte personnalisée vous sera remise le soir du concert lors de son acquittement, elle devra être présentée à chaque concert afin de ne pas vous réacquitter d’une nouvelle adhésion. Valable jusqu’à la fin de l’année en cours.

L’AFFRANCHI 212 Bld St Marcel 13011 Marseille 13