Metaka auzolana Transmettre un savoir-faire Venta Elizalde Urrugne samedi 18 octobre 2025.

Venta Elizalde Col d’Ibardin Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

L’événement est centré sur la reconstitution publique et participative d’une META (meule de fougère), valorisant les pratiques agropastorales anciennes et le savoir-faire local.

Il vise à mettre en avant le triptyque Homme-Nature-Culture caractéristique de la montagne basque et l’importance de ces pratiques pour la biodiversité.

Des producteurs locaux seront aussi présents pour présenter des produits agricoles issus de la montagne basque.

10h et 13h30 balade commentée

11h15 et 14h15 reconstitution participative de la META

15h15 jeux de force basque

16h30 bertso

Journée animée par la txaranga Maitagarriak .

Venta Elizalde Col d’Ibardin Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

