MÉTAL BEER SOLID : BURN THE DRESS FLEURS DU MALT Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 20:00 – 20:45

Gratuit : oui Tout public

Burn The Dress est un groupe de compositions rock, porté sur des sonorités acoustiques / électroniques. 100% queer, intensément féministe, Burn The Dress est un quatuor chant/synthé, guitare, basse, batterie. On chante des luttes, des libertés….mais pas que ! On y parle d’amour aussi, au féminin. Burn The Dress, c’est une musique qui crie, qui danse, qui aime, et qui brûle les injonctions !InstaVidéo

FLEURS DU MALT Nantes 44000