MÉTAL BEER SOLID : CIPHERED FLEURS DU MALT Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 21:10 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Ciphered est un groupe de rock originaire du Morbihan, porté par une énergie brute et des influences éclectiques. Présent partout sur la scène bretonne, le groupe affirme son identité avec son nouvel album Begging, sorti en novembre 2024. Plus audacieux, plus percutant et surtout riche en sonorités, Ciphered est un groupe à découvrir pour tout amateur de rock.InstaVidéo

FLEURS DU MALT Nantes 44000