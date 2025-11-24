METAL DAY : Découvrez l’industrie et ses opportunités ! Agence MARTIGUES Martigues

METAL DAY : Découvrez l’industrie et ses opportunités ! Lundi 24 novembre, 08h00 Agence MARTIGUES Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-24T08:00:00 – 2025-11-24T11:00:00

Fin : 2025-11-24T08:00:00 – 2025-11-24T11:00:00

METAL DAY : laissez vous séduire par l’industrie UNE TOURNEE INEDITE DANS LES AGENCES FRANCE TRAVAIL EN PARTENARIAT AVEC L’UIMM CÔTE D’AZUR & CORSE Explorez les métiers et les formations de l’Industrie Découvrez des opportunités d’emploi Rencontrez la fédération professionnelle En chiffres En France, le secteur de l’industrie rassemble près de 1,5 million de salariés et souhaite recruter 200 000 emplois par an jusqu’en 2035. 7 jeunes sur 10 trouvent un emploi moins de 6 mois après une formation

Agence MARTIGUES 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/517028 »}]

METAL DAY : laissez vous séduire par l’industrie UNE TOURNEE INEDITE DANS LES AGENCES FRANCE TRAVAIL EN PARTENARIAT AVEC L’UIMM CÔTE D’AZUR & CORSE Explorez les métiers et les formations de l’Industri La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution