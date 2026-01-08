Métal Napalm Death + 1ère partie Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François

Métal Napalm Death + 1ère partie

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne

Tarif : 15 – 15 – 23 EUR

Début : 2026-02-07 20:00:00

2026-02-07

20hTout public

Pionniers du grindcore, Napalm Death défie le mur du son depuis plus de 30 ans. Brutal, engagé et toujours en quête d’extrême, les britanniques fusionnent vitesse, chaos et réflexion sociale pour dénoncer les injustices du monde moderne. Le groupe repousse les frontières du genre, mêlant sa rage naturelle à des influences post-punk et industrielles. .

