Métal Napalm Death + 1ère partie Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François

Métal Napalm Death + 1ère partie
Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne
Tarif : 15 – 15 – 23 EUR
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
20hTout public
Pionniers du grindcore, Napalm Death défie le mur du son depuis plus de 30 ans. Brutal, engagé et toujours en quête d’extrême, les britanniques fusionnent vitesse, chaos et réflexion sociale pour dénoncer les injustices du monde moderne. Le groupe repousse les frontières du genre, mêlant sa rage naturelle à des influences post-punk et industrielles. .
Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 41 00 10
