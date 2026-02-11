Metal Noz Salle de la Fontaine Assérac

Metal Noz

Salle de la Fontaine Rue de la Fontaine Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Metal Noz organisé par l’association des parents d’élèves de l’école Diwan de Guérande, au profit de l’école Diwan.

7 groupes se succèderont Anthares, Death Council, Alcane…

Bar et restauration sur place.

Billetterie https://www.helloasso.com/associations/skol-diwan-gwenrann/evenements/metal-noz-3 .

Salle de la Fontaine Rue de la Fontaine Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 46 23 54 64

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English :

L’événement Metal Noz Assérac a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44