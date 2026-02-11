Metal Noz Salle de la Fontaine Assérac
Metal Noz Salle de la Fontaine Assérac samedi 11 avril 2026.
Metal Noz
Salle de la Fontaine Rue de la Fontaine Assérac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Metal Noz organisé par l’association des parents d’élèves de l’école Diwan de Guérande, au profit de l’école Diwan.
7 groupes se succèderont Anthares, Death Council, Alcane…
Bar et restauration sur place.
Billetterie https://www.helloasso.com/associations/skol-diwan-gwenrann/evenements/metal-noz-3 .
Salle de la Fontaine Rue de la Fontaine Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 46 23 54 64
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English :
L’événement Metal Noz Assérac a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44