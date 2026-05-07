Reichstett

Metalfest

rue du Général de Gaulle Reichstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Ce festival de métal de plein air se tient chaque année dans le cadre historique (et atypique) du Fort Rapp-Moltke. .

rue du Général de Gaulle Reichstett 67116 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 20 02 26 fort-rapp-moltke@gmx.fr

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English :

L’événement Metalfest Reichstett a été mis à jour le 2026-05-07 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg