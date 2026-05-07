Metalfest Reichstett
Metalfest Reichstett samedi 13 juin 2026.
Reichstett
Metalfest
rue du Général de Gaulle Reichstett Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Ce festival de métal de plein air se tient chaque année dans le cadre historique (et atypique) du Fort Rapp-Moltke. .
rue du Général de Gaulle Reichstett 67116 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 20 02 26 fort-rapp-moltke@gmx.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Metalfest Reichstett a été mis à jour le 2026-05-07 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg