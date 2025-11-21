Metalfest : Ultra Vomit + Death Decline + Overdrivers Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Metalfest : Ultra Vomit + Death Decline + Overdrivers Vendredi 21 novembre, 19h00 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

Début : 2025-11-21T19:00:00 – 2025-11-21T23:30:00

Fin : 2025-11-21T19:00:00 – 2025-11-21T23:30:00

Ultra Vomit, groupe de metal nantais, mêle puissance et humour depuis 1999. Leur 4ᵉ album Le Pouvoir de la Puissance sera défendu sur scène dans un spectacle aussi comique qu’agressif.

À leurs côtés, Death Decline (trash metal) et Overdrivers (hard rock) compléteront ce Metalfest.

Rendez-vous aux Fuseaux, le vendredi 21 novembre à 19h pour une soirée inoubliable de musiques extrêmes.

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

