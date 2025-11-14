Metalhearth festival 4ème édition La Carène Brest

Festival engagé et enragé, cette 4ème édition sera consacrée aux rivières de Bretagne, un trésor de biodiversité en danger. Un cri du coeur et du sol, porté par la scène métal et les voix de Bretagne Vivante et Eaux & Rivières de Bretagne.

Au programme

Vendredi 14 Novembre 20h30

– Necrowretch Death black métal atmosphérique

Un métal dans concession, teinté de black, d’ésotérisme et de violence maîtrisée.

– Bliss of Flesh

Un black-métal torturé, théâtral et mystique, comme une messe noire en tension.

– Guru

Une voie plus contemplative et tellurique, un métal atmosphérique entre transe, rage et rituel.

Samedi 15 Novembre 20h30

– Gorod

Fleuron du death technique Made in France, il délivre une avalanche millimétrée de riffs et de virtuosité.

– Revnoir

Il creuse le sillon d’un black metal atmosphérique et poétique, entre noirceur, tension et mélancolie.

– March of Scylla

un métal puissant et accrocheur, entre groove tranchant et énergie brute pour clôturer la soirée et le festival.

Informations pratiques

Ouverture des portes à 20h.

Réservation recommandée. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

