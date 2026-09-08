MetalHearth Festival – 5ème édition La Carène Brest

Informations pratiques

Brest

MetalHearth Festival – 5ème édition

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-13

Deux jours, six groupes, six façons de faire résonner le metal : rendez-vous une édition aussi intense qu’engagée, où les décibels serviront aussi à faire entendre une urgence bien réelle : celle de préserver les océans.

Concerts, stands, vidéos, expositions et actions de sensibilisation rythmeront ce week-end engagé, avec la participation de Surfrider Foundation France et de Pass’Savant. Sur scène, six groupes déploieront chacun leur vision du metal, du black metal au metal industriel, en passant par le thrash et le metal moderne. Une partie des recettes sera reversée aux associations partenaires.

Line Up :

– Vendredi 13 :

SETH — Black metal mélodique

Pionniers du black metal français, ils plongent dans une musique sombre, théâtrale et majestueuse, portée par des textes en français. Leur univers puise dans les ténèbres, la spiritualité et la chute des symboles religieux.

HEXEСUTOR — Black thrash metal

Venus de Rennes, ils mêlent la fureur du thrash, l’urgence du speed metal et les ténèbres du black metal. Un cocktail old school, rapide et venimeux, nourri notamment de références à l’histoire et aux légendes bretonnes.

BELORE — Black metal épique

Avec eux, le black metal devient une invitation au voyage. Riffs épiques, atmosphères majestueuses et imaginaires médiévaux-fantastiques composent une musique inspirée par la nature, les légendes et les mondes oubliés.

– Samedi 14 novembre

DUST IN MIND — Nu metal moderne

Le groupe strasbourgeois revient avec HCNO, un album plus sombre, direct et abrasif. Entre metal moderne, influences industrielles et énergie metalcore, ça promet un live puissant et fédérateur.

HEARTLAY — Metal industriel

Porté par Aaron Sadrin, ils brouillent les frontières entre metal moderne, industriel et metalcore. Une musique froide, mécanique et cathartique, où puissance sonore et tension émotionnelle se rencontrent.

KOZORIA — Metal moderne

Le groupe construit un metal moderne aux riffs accrocheurs, aux chœurs massifs et aux contrastes entre chants mélodiques et gutturaux. Une musique à la fois puissante et théâtrale, nourrie de thrash, de death et d’influences progressives.

Informations pratiques :

Programme détaillé et présentations des groupes disponible en ligne.

Réservations fortement recommandées.

L’association organisatrice reversera aux associations invitées, 1€ par festivalier présent et par soir. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

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English :

L’événement MetalHearth Festival – 5ème édition Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue