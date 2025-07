METALIKAR’T #6 Lauzerte

METALIKAR’T #6 Lauzerte samedi 19 juillet 2025.

METALIKAR’T #6

PLACE DE L’EVEILLE Lauzerte Tarn-et-Garonne

Le week-end des 19 et 20 juillet 2025, la ville de Lauzerte accueille la 6e édition de Métalik’Art, un événement dédié à la création de sculptures métalliques en public.

Des artistes-soudeurs venus de tous horizons oeuvrent pour vous.

English :

On the weekend of July 19-20, 2025, the town of Lauzerte hosts the 6th edition of Métalik?Art, an event dedicated to the creation of metal sculptures in public.

Welder-artists from all over the world will be at work for you.

German :

Am Wochenende des 19. und 20. Juli 2025 findet in der Stadt Lauzerte die sechste Ausgabe von Métalik?Art statt, eine Veranstaltung, die der Schaffung von Metallskulpturen in der Öffentlichkeit gewidmet ist.

Schweißkünstler aus aller Welt werden für Sie arbeiten.

Italiano :

Il fine settimana del 19 e 20 luglio 2025, la città di Lauzerte ospiterà la 6ª edizione di Métalik?Art, un evento dedicato alla creazione di sculture in metallo in pubblico.

Artisti della saldatura provenienti da tutto il mondo saranno a disposizione per aiutarvi.

Espanol :

El fin de semana del 19 y 20 de julio de 2025, la localidad de Lauzerte acogerá la 6ª edición de Métalik?Art, un evento dedicado a la creación de esculturas de metal en público.

Artistas de la soldadura de todo el mundo estarán a su disposición.

