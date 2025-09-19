MétamorphEAUses Médiathèque La Farlède

Médiathèque 23 chemin du partégal La Farlède Var

MétamorphEAUses s’inscrit dans le projet municipal « La Farlède se régénère », qui invite à repenser notre lien à l’eau, à ses usages, à sa place dans notre quotidien et à sa préservation.

Médiathèque 23 chemin du partégal La Farlède 83210 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 27 85 85

English :

MétamorphEAUses is part of the municipal project « La Farlède se régénère », which invites us to rethink our relationship with water, its uses, its place in our daily lives and its preservation.

German :

MétamorphEAUses ist Teil des städtischen Projekts « La Farlède se régénère », das dazu einlädt, unsere Beziehung zum Wasser, seine Nutzung, seinen Platz in unserem Alltag und seinen Schutz zu überdenken.

Italiano :

MétamorphEAUses fa parte del progetto comunale « La Farlède se régénère », che ci invita a ripensare il nostro rapporto con l’acqua, i suoi usi, il suo posto nella nostra vita quotidiana e la sua conservazione.

Espanol :

MétamorphEAUses forma parte del proyecto municipal « La Farlède se régénère », que nos invita a repensar nuestra relación con el agua, sus usos, su lugar en nuestra vida cotidiana y su preservación.

