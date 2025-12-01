Métamorphose 2025 Espace des Blancs Manteaux Paris

Du 26 décembre 2025 au 4 janvier 2026, 60 artistes exposent

autour de la création loin des modes, des normes et des conventions, sous la

Halle des Blancs Manteaux, Paris 4e.

Artistes singuliers œuvrant de façon indépendante en toute

liberté, ils s’exposent et présenteront leur travail pendant toute la durée du

salon.

Le salon Métamorphose fête ses 21 ans, il est devenu depuis

2004 le rendez-vous incontournable des vacances de Noël parisiennes au cœur du

Marais.

Du vendredi 26 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

gratuit Tout public.

Espace des Blancs Manteaux 48 Vieille du Temple 75004 Paris

https://www.expo4art.fr/ +33620330717 nathalie@expo4art.fr https://www.facebook.com/expo4artlametamorphose https://www.facebook.com/expo4artlametamorphose