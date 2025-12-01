Métamorphose 2025 Espace des Blancs Manteaux Paris
Métamorphose 2025 Espace des Blancs Manteaux Paris vendredi 26 décembre 2025.
Du 26 décembre 2025 au 4 janvier 2026, 60 artistes exposent
autour de la création loin des modes, des normes et des conventions, sous la
Halle des Blancs Manteaux, Paris 4e.
Artistes singuliers œuvrant de façon indépendante en toute
liberté, ils s’exposent et présenteront leur travail pendant toute la durée du
salon.
Le salon Métamorphose fête ses 21 ans, il est devenu depuis
2004 le rendez-vous incontournable des vacances de Noël parisiennes au cœur du
Marais.
Du vendredi 26 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :
gratuit Tout public.
Espace des Blancs Manteaux 48 Vieille du Temple 75004 Paris
https://www.expo4art.fr/ +33620330717 nathalie@expo4art.fr https://www.facebook.com/expo4artlametamorphose https://www.facebook.com/expo4artlametamorphose