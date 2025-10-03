Métamorphose + Æsthetica Théâtre d’Auxerre Auxerre

Métamorphose + Æsthetica

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Une soirée, deux univers Tango Unione passe les clichés anciens à l’ardoise magique et revisite une tradition qui n’a pas fini de nous étonner. Entre évolutions aériennes et vibrations urbaines, un réjouissant pas de deux à la rencontre d’un tango 2.0.

La vocation de la compagnie fondée par Patrice Meissirel et Irene Moraglio ? Tirer un trait d’union entre tous les tangos passés et à venir. Les deux titres au programme de cette soirée Métamorphose et Æsthetica ne pourraient d’ailleurs en former qu’un, pour dire la capacité de renouveau portée par cette danse née il y a plus d’un siècle à Buenos Aires.

Pièce inaugurale à la frontière entre chorégraphie et acrobatie, l’élastique et virevoltant duo Métamorphose démultiplie la tension sensuelle de cette danse de couple. Création pour sept interprètes, une voix et un musicien, Æsthetica pousse quant à elle le tango vers le hip hop et le beat making dans une forme chantée qui tutoie la comédie musicale. Un juste regard sur une danse urbaine par essence, née sous le signe du métissage. .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

