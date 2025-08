Metamorphose au Sample Le Sample Bagnolet

Metamorphose au Sample Le Sample Bagnolet jeudi 21 août 2025.

Pour cette édition spéciale, La Volta et ses friends investissent le Sample à Bagnolet pour une soirée de partage et d’expérimentation musicale où se succèderont Live sets et DJ sets.. rencontres, échanges et good vibes sont au programme !

Viens onduler avec nous sous ce beau soleil d’août, à La Volta c’est festival tous les jours

La Volta :

@aniwayyyyy

@anemos_fr

@camille.raeve

@alberto.sacca.9

@selim_gaston

@ju_karak

Friends : @marclecoanet @gredine__ & more to come

Bendr Collectif se métamorphose en « La Volta » et organise une grosse teuf pour fêter ça !

Le jeudi 21 août 2025

de 18h00 à 00h00

payant

5 euros.

Tout public.

Date(s) : 2025-08-21T18:00:00+02:00_2025-08-21T00:00:00+02:00

Le Sample 18 Avenue de la République 93170 Bagnolet