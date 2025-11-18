Métamorphose Capsules de Bien Etre 12 route de Beaugency 45740 Lailly en Val Lailly-en-Val

Métamorphose Capsules de Bien Etre Jeudi 11 décembre, 12h00 12 route de Beaugency 45740 Lailly en Val Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Artisane en décoration

(Luminaire, structures en bois, coussin, bougeoir, ours articulé et plus encore…).

Passionnée et inspirée, je donne vie à des objets de décorations uniques, conçus avec amour et savoir-faire. C’est mon essence de vie, le partage et la transmission de mon univers.

Chaque pièce est le fruit d’un travail minutieux, alliant créativité, matériaux de qualité et respect de l’environnement.

J’attache une grande importance aux matières premières que j’utilise.

Je choisis des tissus nobles et de belle qualité.

Je chine des objets éclectiques pour personnaliser mes créations en pièces uniques.

Je privilégie l’utilisation de matériaux naturels et recyclés, afin de contribuer à un mode de consommation plus durables. Je transforme des supports et j’exploite toutes ces ressources, sous condition qu’ils expriment une particularité.

Spécialisée dans la fabrication artisanale, je propose des créations originales qui apportent charme et authenticité à tout intérieur. Que ce soit pour embellir votre maison, offrir un cadeau personnalisé ou simplement ajouter une touche d’originalité à votre espace, mes objets sauront vous séduire par leur esthétique et leur caractère unique.

12 route de Beaugency 45740 Lailly en Val 12 route de Beaugency 45740 Lailly en Val Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Metamorphose.capsules.de.bien.etre »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/metamorphose_capsules_bienetre/ »}]

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année