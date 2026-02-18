Métamorphose, l’art du pli Senonches

Métamorphose, l’art du pli

A travers cette exposition personnelle, Gaëlle Savary, origamiste et sculptriste papier, présente des œuvres d’origami traditionnel et des créations originales: sculptures de papier où les jeux de plis filtrent la lumière, tableaux de volutes évoquant un souffle de vie … L’artiste animera 3 ateliers tout au long de son exposition. Venez découvrir les multiples possibilités de pliages et repartez avec vos créations. 5 .

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 chateau.senonches@gmail.com

English :

In this solo exhibition, origamist and paper sculptor Gaëlle Savary presents traditional origami works and original creations. The artist will be running 3 workshops throughout the exhibition. Come and discover the many possibilities of folding.

