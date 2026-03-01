Métamorphose le canal deviendra rivière Médiathèque Jean Jaurès Nevers

Métamorphose le canal deviendra rivière

Médiathèque Jean Jaurès 17 Rue Jean Jaurès Nevers Nièvre

Gratuit

Début : 2026-03-10 14:00:00

fin : 2026-04-30 18:00:00

2026-03-10

Exposition Métamorphose le canal deviendra rivière

Du 10 mars au 30 avril, découvrez une exposition unique qui retrace l’histoire du canal de dérivation de la Nièvre… et sa transformation en véritable rivière.

Réalisée par le Contrat Territorial des Nièvres et du Riot, en partenariat avec le Service Animation du Patrimoine de la Ville de Nevers et la Médiathèque Jean Jaurès, cette exposition vous invite à plonger au cœur d’un projet collectif ambitieux.

Porté par une collaboration inédite entre la Communauté de Communes Les Bertranges, Nevers Agglomération, la Ville de Nevers, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et la Fédération de Pêche de la Nièvre, ce chantier redéfinit le rôle du canal pour en faire un véritable corridor écologique.

Et si, pour une fois, nous laissions faire la rivière pour le plus grand bénéfice de notre territoire ?

Galerie des Ursulines à la Médiathèque Jean Jaurès, 17 rue Jean-Jaurès, 58000 Nevers .

mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr

